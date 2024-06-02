田村耕一 ぐい呑 合わせ箱

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商品詳細
酒器ぐい呑■作者田村耕一人間国宝■概要・中古品です。購入後は未使用です。・箱なし品のため、保管用の合わせ箱が付属します※箱書きはありません。・こちらの品物は中古品ですので、商品写真をご確認していただき、ご理解ご納得の上でご購入いただきますようお願い申し上げます。■寸法(約)・径6.5cm、高さ4.2cm■【商品(陶芸・工芸品)について】・出品している陶芸・工芸品は全て家族が収集したものです。私自身は全くの素人ですので、価格のご相談やご質問へのご返事は家族との確認後になります。返信までお時間をいただく場合もございます。予めご了承ください。・ご不明な点やご質問などは、必ずご購入前にお願いいたします。商品写真の追加も可能ですので、ご遠慮なくお申し付けください。
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人間国宝 田村耕一 作 鉄絵 ぐい呑 酒器
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