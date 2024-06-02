プロレスフィギュア　CIMA 白ver グレート　DG会場限定

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商品詳細
ジャンル（スポーツ選手）···その他性別···男フィギュア種類···その他素材···その他ドラゴンゲート会場限定 CIMA(現 グレート)白コスチュームverのフィギュアです。限定生産フィギュアですがパッケージがつぶれて汚れていますので商品はルース品でお送りします。フィギュア自体は新品です。よろしくお願いします。
http://narcologia.ru/goods/slide72687.html
http://narcologia.ru/goods/Adder419275.html
http://narcologia.ru/goods/sepulchral372632.html
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