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溜塗金線　雅二段弁当　5セット
商品番号 Y57836825642
商品名

溜塗金線　雅二段弁当　5セット
ブランド名 Yvital
特別価格 税込 6,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

サイズ直径12㎝高さ10㎝（下段6㎝上段3.5㎝）上段に仕切りが別に入っています。未使用品しまってありましたので、目立った汚れはありません。箱無し
http://narcologia.ru/goods/reinforcement982999.html
http://narcologia.ru/goods/seamless213329.html
http://narcologia.ru/goods/evaporation822424.html
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