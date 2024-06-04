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ヴィンセントバック／VINCENT BACH 細管トロンボーンマウスピース15C
商品番号 J38605057721
商品名

ヴィンセントバック／VINCENT BACH 細管トロンボーンマウスピース15C
ブランド名 Jvital
特別価格 税込 1,594 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます！^_^細管トロンボーン用マウスピースヴィンセントバックVINCENTBACH15Cです。プロのジャズトロンボーン奏者から譲り受けた物です。薄い傷は有りますが全体的には綺麗だと思います。凹みは見受けられません。写真からご判断下さい。オリジナルの箱は有りません。プチプチで厳重に梱包して宅急便コンパクトで発想致します。宜しくお願い致します。(._.)#トロンボーン#マウスピース#バック#bach#15c#細管種類···トロンボーンアクセサリー・パーツ···マウスピース
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