- ホーム
- >
- おもちゃ・ホビー・グッズ
- >
- 楽器/器材
- >
- 管楽器
- >
- ヴィンセントバック／VINCENT BACH 細管トロンボーンマウスピース15C
ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)
返品・交換について
お気に入りに追加
お気に入り追加済
商品詳細
ご覧頂きありがとうございます！^_^細管トロンボーン用マウスピースヴィンセントバックVINCENTBACH15Cです。プロのジャズトロンボーン奏者から譲り受けた物です。薄い傷は有りますが全体的には綺麗だと思います。凹みは見受けられません。写真からご判断下さい。オリジナルの箱は有りません。プチプチで厳重に梱包して宅急便コンパクトで発想致します。宜しくお願い致します。(._.)#トロンボーン#マウスピース#バック#bach#15c#細管種類···トロンボーンアクセサリー・パーツ···マウスピース
http://narcologia.ru/goods/procurement746733.html
http://narcologia.ru/goods/slide651787.html
http://narcologia.ru/goods/procurement143333.html
http://narcologia.ru/goods/procurement746733.html
http://narcologia.ru/goods/slide651787.html
http://narcologia.ru/goods/procurement143333.html
Vincent Bach ヴィンセントバック トロンボーンマウスピース 細管 3本 ...
Vincent Bach ヴィンセントバック トロンボーンマウスピース 細管 3本 ...
最旬ダウン Bach 15C トロンボーンマウスピース 管楽器 - lotnet.com
Vincent Bach ( ヴィンセント バック ) 15CW PGP 細管 トロンボーン ...
Vincent Bach ヴィンセントバック トロンボーンマウスピース 細管 3本 ...
Vincent Bach ヴィンセントバック トロンボーンマウスピース 細管 3本 ...
Vincent Bach ( ビンセントバック ) 12C トロンボーンマウスピース ...
Vincent Bach 太管マウスピース-JoyBrass/ジョイブラス オンラインショップ
Vincent Bach｜トロンボーン太管マウスピース
3G 太管 トロンボーンマウスピース
定期入れの Vincent Bach corp. 11C トロンボーン 細管 マウスピース ...
Vincent Bach ( ヴィンセント バック ) 5G 太管 アルティザン トロン ...
bach マウスピース 15Cの人気商品・通販・価格比較 - 価格.com