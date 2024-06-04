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漆器 漆塗り 漆細工 紅絵 大鉢 深皿 盛皿 ボウル 菓子鉢 レトロ ビンテージ
商品番号 X42956610835
商品名

漆器 漆塗り 漆細工 紅絵 大鉢 深皿 盛皿 ボウル 菓子鉢 レトロ ビンテージ
ブランド名 Xvital
特別価格 税込 2,184 円
在庫状況 あり

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商品詳細

漆器漆塗り漆細工紅絵大鉢深皿盛皿ボウル菓子鉢レトロビンテージヴィンテージオールドクラシッククラシカルVINTAGE昭和レトロ【サイズ】約高さ9.5cm直径27cm長期保管により小傷、汚れ、使用感がございます。状態をご理解頂ける方宜しくお願い致します。他にも多数の商品を出品しておりますので下記ハッシュタグよりご検索ください(^^)#食器沢山あるよーfreedom#インテリア沢山あるよーfreedom#雑貨沢山あるよーfreedomL10043-☆
http://narcologia.ru/goods/Persia844588.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture646641.html
http://narcologia.ru/goods/approximate67020.html
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