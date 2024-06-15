【非売品】MR.CHILDREN / YOUTHFUL DAYS 販促用ポスター

Mr.ChildrenミスターチルドレンミスチルYOUTHFULDAYS販促品ポスター非売品sizeB2サイズ 728x515mm状態左下にオレ目が見られます（写真4枚目）画鋲跡は、ありません。小さな街のCD屋さんにて、商品購入時に特典としていただき、今まで所有していたものです。アクリルケースに、まかずに保管していましたが、経年劣化による傷や汚れ等の変化はご理解の上、お取引よろしくお願いします。神経質な方は、ご遠慮ください。写真のケースに入れて配送します。#ミスチル非売品



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