希少品 激レア Re:ゼロから始める異世界生活 リゼロ ラム　その3　 缶バッジ

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値下げ交渉は金額をご提示ください。こちらの希望の金額と折り合いがつけばお値下げします。したくないのはいたしません。★交渉中でも気になさらずにご購入ください。メルカリルールに準じます。★取置き・専用は嫌な思いをしたことがあるのでいたしません。ご理解ください。★ペットはいませんが白い毛足の長いラグの中で生活しています。お品物やテープについた場合はご容赦下さい。なるべく気をつけておりますが…★梱包はしっかりとしたもので壊れないようにさせていただきます。