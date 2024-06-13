Phantom4 Pro 美品　フライト確認済み　機体登録

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特に目立つ傷や破損はなく、飛行できます。墜落履歴ありません。コンパスやIMU、ジンバルのキャリブレーション等正常動作で問題ありません。ATTIモード搭載でトレーニングに大変役立ちます。DJI製品の中では洗練されており、歴史に残る傑作と思います。また、GSPro等の自動航行アプリを利用すれば、公共測量までの精度を求めない写真測量で十分活躍できます。お送りするのは機体×1送信機×1(バッテリー劣化は認められず持ちます。シリコンカバー付き）送信機ストラップ（DJI製）プロペラ1組×4＋未使用３枚インテリジェントフライトバッテリー×２（充電回数37回、26回 両方ともセルバランス正常で、本体の膨張はありません）充電器×1電源ケーブル×1純正プロペラガード×1組ジンバルクランプ(PGYTECH)×1マイクロUSBケーブル×1純正ケース×1DJI純正ハードシェルバックパックケース（傷あります）×1送信機とお使いのスマートフォン（又はタブレット）を繋ぐケーブル（送信機側USBーA）を別途ご用意ください。（Amazonや１００均で売られている社外ケーブルはお薦めしません。画面表示を正確に行うため、出来ればデバイス付属の純正ケーブルをお薦めします。）機体登録がしてありますので抹消してお届けします。よろしくお願いします。