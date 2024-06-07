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中国　大明萬暦年製　五彩菊文　蒜口瓶　時代箱　C　6102
商品番号 X15349394117
商品名

中国　大明萬暦年製　五彩菊文　蒜口瓶　時代箱　C　6102
ブランド名 Xvital
特別価格 税込 5,080 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類...宝瓶・花瓶大きさ　高さ約18.3㎝　幅約9.5㎝口外径約2.8㎝土日祝日は、発送、返信等が出来ません。また、夏季、年末年始など長期休暇を頂く場合がございますので、プロフィールにてその都度ご案内しております。トラブル防止のため必ずご確認下さい。送料込みの商品は、こちらで配送方法を変更する場合があります。ご了承ください。
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