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- 中国 大明萬暦年製 五彩菊文 蒜口瓶 時代箱 C 6102
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商品詳細
種類...宝瓶・花瓶大きさ 高さ約18.3㎝ 幅約9.5㎝口外径約2.8㎝土日祝日は、発送、返信等が出来ません。また、夏季、年末年始など長期休暇を頂く場合がございますので、プロフィールにてその都度ご案内しております。トラブル防止のため必ずご確認下さい。送料込みの商品は、こちらで配送方法を変更する場合があります。ご了承ください。
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