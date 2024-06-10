焼竹　真竹笛　古典調４本調子　篠笛

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御覧頂き、ありがとうございます。焼竹、真竹笛の古典調４本調子になります。・管長：52cm・唄口付近の径21mm管尻付近の径21mm・唄口の大きさ：縦14mm横11mm・内部黒の本漆塗り・反射板：蜜蝋インターネットにて仕入れました、焼き竹の真竹笛です。元々の質感が肉厚硬質に、焼きを施された真竹です。唄口・指孔を獅子田よりやや大きめサイズとすることでより音量を出せるようにしました。ピッチは獅子田よりやや高めの調律となっております。鋭く金属的な高音がとても良く鳴ります。値下げ交渉には応じられません事、ご了承ください。その他ご不明な点がありましたら、ご質問ください。