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- 希少！LEMONed レモネード hide サイコベア 長袖 Tシャツ⭐︎
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商品詳細
【商品説明】LEMONedショップにて購入した、サイコベア柄の長袖Tシャツです。サイズ・・・Sサイズ/長袖表裏と袖にデザインがプリントされています。今では手に入らない希少なデザインとなります。写真を参考にお願いします。hideファンの皆さん、コレクション等にいかがでしょうか？◆状態及び注意事項◆新品購入後保管していた為、未使用品となります。写真を撮るために一度開封いたしました。自宅保管品となりますので、外袋がシワシワの状態ですが、中のTシャツはとても綺麗です。あくまで中古品ということをご理解いただいた上で、ご購入くださいませ。即購入大歓迎です。価格交渉はご遠慮ください。よろしくお願いいたします。#hide#HIDE#レモネード#LEMONed#サイコベア#ショップ#Tシャツ#長袖#グッズ#未使用#レア
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