Shure FP-32 ②

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Shure FP32a Field Mixer with Power Supply, bag [FOR REPAIR] Shure FP32a Field Mixer with Power Supply, bag [FOR REPAIR]

シュアのフィールドレコーディングミキサーです。当方はギターアンプ→マイク→FP-32→オーディオインターフェースで使っていました。トランス入出力のおかげか、生々しい音が録れます。当機は海外から中古購入後、メインでよく使いましたので見ての通り年季が入っています。【動作】問題なし【概観】写真ご参照【付属】なしACアダプターは付属しませんが、006p電池3本で動作します。当方は006p充電池で駆動していました。機材整理の為、他にも出品していますのでご覧ください。