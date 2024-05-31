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- Shure FP-32 ②
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商品詳細
シュアのフィールドレコーディングミキサーです。当方はギターアンプ→マイク→FP-32→オーディオインターフェースで使っていました。トランス入出力のおかげか、生々しい音が録れます。当機は海外から中古購入後、メインでよく使いましたので見ての通り年季が入っています。【動作】問題なし【概観】写真ご参照【付属】なしACアダプターは付属しませんが、006p電池3本で動作します。当方は006p充電池で駆動していました。機材整理の為、他にも出品していますのでご覧ください。
http://narcologia.ru/goods/navigate725530.html
http://narcologia.ru/goods/septet106619.html
http://narcologia.ru/goods/teaspoonful296551.html
Shure FP-32 ② - レコーディング/PA機器
Shure FP-32 ② | hartwellspremium.com
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Shure FP-32 ① シュア (税込)
2023年最新】オーディオインターフェース shureの人気アイテム - メルカリ
音響機材販売 SHURE FP-32A ENG コンパクトミキサー 全国通信販売
shure fp32 | eBay公認海外通販サイト | セカイモン
音響機材販売 SHURE FP-32A ENG コンパクトミキサー 全国通信販売
Shure FP-32 ① シュア (税込)
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Shure FP32a Field Mixer with Power Supply, bag [FOR REPAIR]
http://narcologia.ru/goods/navigate725530.html
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Shure FP-32 ② | hartwellspremium.com
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Shure FP-32 ① シュア (税込)
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