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新品未開封品です。開封し中身のみ発送します。箱有り＋500円マーベルコミックではパニッシャーの敵として有名なヴィランになります。〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜知らない方の為に、手短にキャラクターを紹介いたします。ビリー・ルソーは、犯罪組織マギアに属する残忍で凄腕の暗殺者でしたが、パニッシャーとの戦いで顔を負傷してしまいました。負傷により元は男前だったビリーの顔はジグソーパズルのような継ぎはぎだらけになってしまいました。一時はパニックに陥りましたが自らをこのようにしたパニッシャーへの復讐を胸に、自らをジグソウと名乗ることで、その恐ろしい顔を利点とした殺し屋ヴィランとして何度も登場する事となりました。ジグソーはスパイダーマンとも関わりのあるヴィランです。（初登場はアメイジングスパイダーマン♯162号）スパイダーマンやパニッシャーと共にディスプレイして飾ると楽しいかと思います。一目でヴィランとわかる出立ちに（白スーツマフィア）、多種武器（ナイフ2本、ショットガン、ナタ、バット、銃の射撃エフェクト）が付属しているので、ヒーローとポージングしてクライムファイトさせるのにオススメのフィギュアです。marvel6インチフィギュアフィギュア種類···アクションフィギュアスケール···1/12