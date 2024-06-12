松阪万古　佐久間芳嶙作　急須

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三代芳隣1914年松阪萬古と改称。(昭和十年小津笹川庵命名)昭和10年上五窯の陶法を受け継ぎ、更に伊勢松阪万古として陶土の研究に専念。淡々斎宗匠より御好窯として「松古印」を賜り「松古窯」と命名される。『紫雲英』シウンエイはレンゲソウを意味するようです。幅(取手含む)14cm高さ(取手含む)12cm共箱付きです。ヒビや欠けもなく大変綺麗で、未使用だと思います。お分かりになられる方にお譲りします。