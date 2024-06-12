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ヴィンテージ Ludwig Pioneer ラディック パイオニア スネア
商品番号 U23118165267
商品名

ヴィンテージ Ludwig Pioneer ラディック パイオニア スネア
ブランド名 Uvital
特別価格 税込 19,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

15年程前に6万円以上で購入し大切に使用しておりましたが、機材整理の為どなたかに使って頂こうかと思い出品致しました。ヴィンテージ機材ご興味ある方、是非ご検討頂ければ幸いです。貴重な60年代ラディックのスネア、モデル名はパイオニアになります。シリアルNo.429998、恐らく1965年～1967年頃かと思われます。ビートルズのリンゴ・スター使用で有名なジャズフェスティバルが8テンション・ラグに対し、パイオニアはワンランク下モデルで6テンション・ラグになりチューニングの甘さは否めませんが、それもヴィンテージ楽器の醍醐味♪カバリングカラーは「スカイブルーパール」で、割れ・過度な変色も見られ無く年代の割にキレイな状態かと思います。フープはブラス製。当方入手した時にワッシャーをカノウプスの物に、スナッピーをLudwig、ヒモはPearl製にした以外はそのままです。ヴィンテージ機材にご理解頂き、気になる点ございましたら何なりと質問コメントを宜しくお願い致します。種類...スネア
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