

Ludwig 【VINTAGE】1968' Pioneer Sparkling Blue Pearl 14 Ludwig 【VINTAGE】1968' Pioneer Sparkling Blue Pearl 14



Ludwig Vintage 60年代 Ludwig Pioneer SilverSpkl 14x5（ビンテージ ... Ludwig Vintage 60年代 Ludwig Pioneer SilverSpkl 14x5（ビンテージ ...



GATEWAY特選品】LUDWIG / 1962 Pre-serial PIONEER 14x5.5 #WMP【送料 ... GATEWAY特選品】LUDWIG / 1962 Pre-serial PIONEER 14x5.5 #WMP【送料 ...



Ludwig 【VINTAGE】63' Pioneer Sparkling Champagne Pearl 14 Ludwig 【VINTAGE】63' Pioneer Sparkling Champagne Pearl 14



【GATEWAY特選品】LUDWIG / 1962 Pre-serial PIONEER 14x5.5 ... 【GATEWAY特選品】LUDWIG / 1962 Pre-serial PIONEER 14x5.5 ...



Vintage 60s Ludwig Pioneer 14x5 GoldSpkl Vintage 60s Ludwig Pioneer 14x5 GoldSpkl



Vintage 60年代 Ludwig Pioneer SilverSpkl 14x5 Vintage 60年代 Ludwig Pioneer SilverSpkl 14x5



ヴィンテージ Ludwig Pioneer ラディック パイオニア スネア - 打楽器 ヴィンテージ Ludwig Pioneer ラディック パイオニア スネア - 打楽器



ヴィンテージ】LUDWIG / 60's PIONEER MODEL 14x5SD #SBP - GATEWAY ... ヴィンテージ】LUDWIG / 60's PIONEER MODEL 14x5SD #SBP - GATEWAY ...



Ludwig Pioneer Sparkling Blue（ビンテージ）【楽器検索デジマート】 Ludwig Pioneer Sparkling Blue（ビンテージ）【楽器検索デジマート】



Vintage 60s Ludwig Pioneer 14x5 GoldSpkl Vintage 60s Ludwig Pioneer 14x5 GoldSpkl



Ludwig 60年代製 Pioneer ブラスフープ スネアドラム ラディック- Ludwig 60年代製 Pioneer ブラスフープ スネアドラム ラディック-



2023年最新】ラディック スネアの人気アイテム - メルカリ 2023年最新】ラディック スネアの人気アイテム - メルカリ



Ludwig ラディック スネア db-300 「かわいい～！」 52.0%OFF www ... Ludwig ラディック スネア db-300 「かわいい～！」 52.0%OFF www ...



Vintage 60s Ludwig Pioneer 14x5 GoldSpkl Vintage 60s Ludwig Pioneer 14x5 GoldSpkl

15年程前に6万円以上で購入し大切に使用しておりましたが、機材整理の為どなたかに使って頂こうかと思い出品致しました。ヴィンテージ機材ご興味ある方、是非ご検討頂ければ幸いです。貴重な60年代ラディックのスネア、モデル名はパイオニアになります。シリアルNo.429998、恐らく1965年～1967年頃かと思われます。ビートルズのリンゴ・スター使用で有名なジャズフェスティバルが8テンション・ラグに対し、パイオニアはワンランク下モデルで6テンション・ラグになりチューニングの甘さは否めませんが、それもヴィンテージ楽器の醍醐味♪カバリングカラーは「スカイブルーパール」で、割れ・過度な変色も見られ無く年代の割にキレイな状態かと思います。フープはブラス製。当方入手した時にワッシャーをカノウプスの物に、スナッピーをLudwig、ヒモはPearl製にした以外はそのままです。ヴィンテージ機材にご理解頂き、気になる点ございましたら何なりと質問コメントを宜しくお願い致します。種類...スネア