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スライムフィギュア8体セット！他、クリアスライム、ベス、ラメ、プレートなど。
商品番号 W41463426060
商品名

スライムフィギュア8体セット！他、クリアスライム、ベス、ラメ、プレートなど。
ブランド名 Wvital
特別価格 税込 1,900 円
在庫状況 あり

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商品詳細

プライズ品を含んでいます。家にケースに入れて展示していましたがコレクション入れ替えの為に出品します。他に出品している物との同梱可能です。プライズ品なので初期傷などある場合があるのでご理解ください。バラでの販売は難しいです。人気ゲームタイトル···ドラゴンクエストフィギュア種類···コレクションフィギュア
http://narcologia.ru/goods/Taipei272871.html
http://narcologia.ru/goods/displease7731.html
http://narcologia.ru/goods/recommended239990.html

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