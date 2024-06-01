スライムフィギュア8体セット！他、クリアスライム、ベス、ラメ、プレートなど。

プライズ品を含んでいます。家にケースに入れて展示していましたがコレクション入れ替えの為に出品します。他に出品している物との同梱可能です。プライズ品なので初期傷などある場合があるのでご理解ください。バラでの販売は難しいです。人気ゲームタイトル···ドラゴンクエストフィギュア種類···コレクションフィギュア



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