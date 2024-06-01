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茶道具　萬古焼　松坂萬古　佐久間芳山　蔦の細道　茶碗　共箱　C　5696
商品番号 D73896892884
商品名

茶道具　萬古焼　松坂萬古　佐久間芳山　蔦の細道　茶碗　共箱　C　5696
ブランド名 Dvital
特別価格 税込 5,828 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類...茶道具大きさ　高さ約7㎝　幅約12.6㎝土日祝日は、発送、返信等が出来ません。また、夏季、年末年始など長期休暇を頂く場合がございますので、プロフィールにてその都度ご案内しております。トラブル防止のため必ずご確認下さい。送料込みの商品は、こちらで配送方法を変更する場合があります。ご了承ください。
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