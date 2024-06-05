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オール金属製 ANA B787ドリームライナー スペシャルマーキング
商品番号 U24249967265
商品名

オール金属製 ANA B787ドリームライナー スペシャルマーキング
ブランド名 Uvital
特別価格 税込 4,715 円
在庫状況 あり

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商品詳細

スケール...1/200金属製なのでずっしりしてます。車輪がありません。飛行状態にてお楽しみください。機体はきれいです。トモダチロゴが入った特別塗装は、全日空商事のものは出ていないはずです。外箱ありませんので、プチプチにまいて段ボールに入れて送ります。ノンクレームでお願いします。
http://narcologia.ru/goods/seamless428929.html
http://narcologia.ru/goods/cowpox379339.html
http://narcologia.ru/goods/Fahrenheit600386.html
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