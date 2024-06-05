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ポケモンカード サーナイト lv.x 1ED
商品番号 D49594618301
商品名

ポケモンカード サーナイト lv.x 1ED
ブランド名 Dvital
特別価格 税込 3,519 円
在庫状況 あり

在庫状況について


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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。購入前にプロフィールの確認の方もよろしくお願いします。ポケモンカードサーナイトlv.x1ED撮影時以外はスリーブに入れて保護しています。細かく気にされる方の購入はご遠慮下さい。防水・折れ対策としてビニールと厚紙で梱包して発送させていただきます。ポケカ
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