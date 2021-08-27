車イス　バスケ　コンプリート

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ジャンル（スポーツ選手）···バスケットボールフィギュア種類···その他素材···その他スケール···その他スケール状態はよいです。全色揃ってます。黄色と赤は、撮影のため、開封しました。防水して配送します。日中、仕事の都合で返信等遅くなることもあります。