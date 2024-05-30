SAX用マイク：sd systems

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商品詳細
sdsystemsのLCM80ですが改造して使ってました。 ベルに付けるタイプです。ソプラノ・アルトで使えます。キツイですがテナーでも使えます。 実際に使ってましたが、別のマイクを購入したので販売することにしました。 ※もう一つのマイクは、もともとはマイク自体はsdsystemsのLCM80にて使われてた小さい方（ベルに付けない本体に付ける用）のマイクを改造して、AKGのB292繋げてテナー・アルト・ソプラノで使ってました。 →このマイク、演奏の準備中にB29とともに落下させてしまい、雑音がかなり入るようになりました。メーカーに修理を依頼しましたが、改造品のため修理を受け付けて貰えませんでしたが、B29ではなくマイク部の断線のような診断を受けました。→ジャンク品ですが、こちらも一緒に出品することにしました。（修理が出来ればB29でもLCM80でも使用出来るかもしれません）種類...サックス用パーツ...マイク
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