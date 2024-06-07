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- 與真司郎 特注 抱き枕 ★再登場！直ぐに完売しました。
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商品詳細
ご覧頂きまして誠に有難う御座います☆彡箱から出して結局使わずして、別宅に保管したままでした、場所的に困難になり、前回に続き、こちらもお譲りしたいと思います！！一緒に寝てる間隔を味わって頂けたらと思います♪SHINJIROATAELIFESIZEPILLOW與真司郎の等身大抱き枕です数量限定EC販売により完売商品です。thistimeAAA.與真司郎.SHINJIROATAE抱き枕.等身大
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