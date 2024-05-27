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書画 民社党委員長 大内敬悟 揮毫 2枚 大物政治家 サイン色紙
商品番号 O76190218328
商品名

書画 民社党委員長 大内敬悟 揮毫 2枚 大物政治家 サイン色紙
ブランド名 Ovital
特別価格 税込 2,399 円
在庫状況 あり

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商品詳細

県連、パーティー会場で頂きものです。書画揮毫大物政治家サイン東京2区元厚生大臣・第7代民社党中央執行委員長大内敬悟先生揮毫(印刷物)サイン色紙2枚です。①揮毫『先人植樹・御人楽涼』②揮毫『花の咲かない冬の日は、下へ下へと根を伸ばせ』民主党委員長時の政党関係者へ正規配布(非売品・印刷物)です。写真掲載の現品限りです。保存状態、良好です。指定便、送料込み。その他、元総理大臣、総裁、安倍晋三先生含む、大物政治家サイン6名色紙、保守党(海部俊樹元総理大臣)(二階俊博元自民党幹事長/小池百合子東京都知事/扇千景大臣他…)当時、政党議員による寄書きサイン色紙や自由民主党五十年史の別出品、準備あります。書の形式···色紙
http://narcologia.ru/goods/parenthesis373644.html
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