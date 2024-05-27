●一点もの ●油絵 肉筆 ●omiのオリジナル作品 ●静物画 ●F6号

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#omiの絵画 #絵画 #油絵油絵で静物画を描きました。写実画が好きな方は楽しんでいただけると思います。額に入れていただけたらより一層楽しんでいただけると思います。世界に一枚の作品です。よろしくお願いします。作者 omi(出品者)タイトル 「古時計」サイズ 410mm×318mm厚み16mm(F6号)技法 木製パネルに油彩他でも販売してますので売り切れる可能性があります。何卒よろしくお願いします。#omiの絵画↑こちらから作品ご覧いただけます！絵画 油絵静物画フェルメールカラヴァッジョレンブラントアクリル画水彩似顔絵時計アンティーク貝鍵木アートartイラスト●一点もの●油絵肉筆●omiのオリジナル作品●静物画●F6号絵画の種類···油彩画・油絵主題···静物主な画材···油彩絵の具