1/200 B747-100 JAA 日本アジア 那魯湾 JA8128

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スケール...1/201プラ製のスナップキットです。エバーライズ製品です。アンテナ類は再現されていません。スタンドが付属します。機体記号はJA8128です。パーツ開封済の中古です。。ランディングギアは取り付け済です。その他特に問題のない状態と思いますが見落としがありましたらご容赦ください。プロフをご覧の上ご検討ください。メーカー：エバーライズ品番：BJE2062スケール：1/200機種：B747-100材質：プラスチック機体記号：JA8128#旅客機#ボーイング#モデルプレーン #ＪＡＬ#B747#飛行機#1／２００#ホーガン#JALUX#日本航空#日本アジア航空#ジャンボ機#ロッキード#エアプレーン#ダイキャスト#模型#おもちゃ#プラモデル#スナップキット