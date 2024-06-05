関口俊吾☆油彩☆ 絵画☆F4☆額装☆☆

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ご覧頂きありがとうございます。自宅整理に伴い、出品致します。関口俊吾の油彩になります。額の中に入っておりますが、ガラス面に傷、汚れがあります。経年のシミ、汚れがございます。作品の左下と、キャンパスの裏面に、直筆サインがあります。キャンパスサイズ縦約24.5cm×横約33.5cm額サイズ縦約56cm×横約65cm状態については、写真でご確認下さい。自宅長期保管品につき、神経質な方のご購入はお控え下さい。額全体をプチプチで包み、匿名発送予定です。