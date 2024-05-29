ポケモンカード　25th ブラッキー☆ プロモ

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商品詳細
ポケモンカードゲーム25thANNIVERSARYCOLLECTIONプロモーションカードブラッキースター背面左上に白かけがあります。表面右上に若干めくれがあります。傷の状態は確認用の出品を別でしておりますのでそちらをご確認ください。傷の状態は画像をご確認ください。念のためプレー用でお願い致します。細かな部分は画像をご確認いただき気になることがあればお気軽にコメントください。ローダーに入れてジップロックに入れて防水対策を施し、ネコポス専用ボックスにて発送いたします。
http://narcologia.ru/goods/sepulchral149932.html
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