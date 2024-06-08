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RODEマイクスタンド　PSA1　マイクアーム
商品番号 L93429485674
商品名

RODEマイクスタンド　PSA1　マイクアーム
ブランド名 Lvital
特別価格 税込 2,124 円
在庫状況 あり

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商品詳細

PSA1RODE定価：¥129002020年に購入。リモートワークで使用しておりました。付属品は写真1枚目と2枚目で全てです。目立ったキズは特に無く、きれいな状態です。#RODE#PSA1種類...マイクスタンド#レコーディング#配信#ゲーム実況#テレワーク#リモートワーク#マイクアーム#収録　#ポッドキャスト
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