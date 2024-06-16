LASAパーカー（黒）

人気ソロアーティスト...藤井風公式オンラインショップにて購入しました!SIZE 着丈71cm袖丈６１cm身幅57cm肩幅57cm平置き採寸素人採寸です!現在は販売されておりませんので貴重なお品になるかと思います!欲しい方に是非!中古商品ですのでご理解ある方に宜しくお願い致します!コメントにてお値下げ致します！



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