ポケモンカードゲーム ハイクラスパックVSTARユニバース 1BOX

ボックスパックシングル···ボックス(box)種類···ポケモンカード(ポケカ)レアリティ···SRポケモンカードゲームソード\u0026シールド拡張パックハイクラスパックVSTARユニバース1BOX10パック入新品未開封、シュリンクなし、ペリペリ付き!カドショで購入の為、シュリンクはその場で剥がされましたが、ペリペリ付きの新品完全未開封品です。過去の実績を見ていただければ分かりますが中身の入れ替えなど一切ありませんので安心してお買い求め下さい。箱のまま、宅急便コンパクト専用箱に入れて、潰れ防止、防水対策にて梱包し安全に匿名発送いたします。すり替え防止の為、返品はお断りします。タバコ❎ペット❎



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