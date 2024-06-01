書道 硯 雨畑硯７⑥ 雨畑真石

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みにすた流のチューニング（改刻・整備）した雨畑真石硯です。硯裏に「雨畑真石」と彫られています。山梨にあった芳龍閣さんの地球硯（形状）です。石は昔の雨畑真石（採掘場所が違い、もう採掘できないです）で使い勝手の良い石です。よく墨がおりて、油煙墨（茶墨）から松煙墨（青墨）まで、よい墨色と伸びが出ますが、松煙墨で抜群の墨色を出す硯です。松煙墨を使ったかな、漢字、画には抜群によいです。墨が滑らかに気持ちよくすれて発墨します。濃墨から淡墨まで墨色が良く、伸びもよいのでサラサラ書けて、よい線が書けると思います。墨堂墨池の白い線はただの石紋なので、影響はないです。サイズ：直径15cm 高さ2.6cm重量：1kg強（1100gぐらい）＊墨と同梱であれば墨を300円／本お値引きしてます。＊発送は全て輸送補償のあるメルカリ便を使用しています。#みにすた硯（感動硯）↑硯の一覧をはこちらをクリックください。販売中のみ表示にチェックをつけると、より見やすいです。チューニング：墨おり、墨色、墨の伸びを良くして、よい字・画が書ける様にする整備の事です。私の硯を使って、字が上手くなった気がするとよく言われます。（補足）硯、墨、墨色の原理原則について、東京、埼玉、神奈川、大阪、京都、インターネットで説明会をやっています。墨が速くおりる、粒度細かく下りる、墨色がよい、墨が伸びる、運筆が良い、全て原理があります。硯の作り方で変わります。もっと、より良い書画の世界を伝えたい、そう思っています。書 書道具 墨硯 スズリ すずりかな 仮名 漢字 日本画 水墨画 墨絵 絵手紙 端渓硯書道・習字用品···硯書道・習字用品···硯、墨、半紙、筆、文鎮、書道セット、その他