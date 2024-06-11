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【ペダル付き・美品】カシオトーン CT-S1WE キーボード
商品番号 J55042860918
商品名

【ペダル付き・美品】カシオトーン CT-S1WE キーボード
ブランド名 Jsmall
特別価格 税込 10,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2022年12月に購入しましたが、ピアノに時間を割くことができず、使用する機会があまりないため出品しました。使用頻度は少なかったため、かなりの美品です。別売りのペダル(CASIO製)もお付けします。CT-S1WE#CT_S1WE#電子キーボード#キーボード#ピアノ
http://narcologia.ru/goods/displease52831.html
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