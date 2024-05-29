九谷焼　赤絵金彩　水注

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商品詳細
作家名 不明作品名 九谷焼 赤絵金彩 水注時代物の九谷焼、赤絵金彩の水注です。花鳥図が描かれています。裏に九谷の銘あり蓋の裏側に金継ぎの直しがあります●サイズ高さ 26.8cm横幅 18.0cm●付属品箱無し●状態金継ぎの他に目立った傷はありません経年による汚れは有ります。水指 水挿し 水差し 古九谷 金襴手 骨董 美術煎茶 茶道 花器 中古 民芸 工芸 明治 大正 昭和江戸 急須 食器 陶器 瓶 焼き物
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赤絵金彩群馬図水注』: 加賀市九谷焼デジタル収蔵庫
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