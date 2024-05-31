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新品未開封 スマリー(SMALY) ロールアップドラム SMALYDORAM1
商品番号 K99665025956
商品名

新品未開封 スマリー(SMALY) ロールアップドラム SMALYDORAM1
ブランド名 スマリー
特別価格 税込 1,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品未開封品です。外箱に保管時についた擦れやヘコミがあります。写真でご確認ください。スマリー(SMALY)電子ドラムロールアップドラムUSB電源式(スピーカー内蔵)フットペダル/ドラムスティック付属SMALY-DORAM-1*材質:シリコン・ABS樹脂*ドラムパッド7種類:スネア×1、タム×3、クラッシュ×1、ライド×1、ハイハット×1*セット内容:ロールドラム本体、バスドラムの出るフットペダル×2、ドラムスティック×2(1セット)、USB充電ケーブル×1、3.5mm径ステレオミニプラグ×1、取扱説明書*対象年齢:6歳以上#電子ドラム#ドラム#おもちゃ#リズム#音楽#簡易
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