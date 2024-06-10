ポケモンカードゲーム クレイバースト シュリンクなし ペリペリつき

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商品詳細
ポケモンカードゲームクレイバースト1boxペリペリつきシュリンクなし購入の際にシュリンクを剥がしての購入だったためシュリンクはついていません。未サーチ、製造番号一致封入率等変わりません。ご安心して開封ください！送料削減のため、箱は折り畳んで発送させていただきます！即購入可能しっかり梱包して早急に発送いたします！
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