篠笛獅子田・竹渓六本調子古典(六孔)

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商品詳細
獅子田・竹渓銘篠笛六本調子古典天地巻きで、指孔は六孔です。筒音から大甲5迄全ての音が無理なく出ますし、良い音色です。お囃子の稽古用に、14～15年前に浅草で購入しました。殆ど使用していません。使用して頂ける方にお譲りします。内部は赤漆塗り重量約60g唄口付近の外径20mm唄口サイズ12X10mm管頭~唄口迄55mm唄口~管尻迄350mm銘獅子田・竹渓宜しくご検討下さい。
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