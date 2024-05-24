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立石春美　「大文字」　木版画　直筆サイン・認定書有り
商品番号 I25331874779
商品名

立石春美　「大文字」　木版画　直筆サイン・認定書有り
ブランド名 Ivital
特別価格 税込 5,456 円
在庫状況 あり

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商品詳細

(作家名)立石　春美(作品名)大文字(技法)木版画(サイズ)額外側　縦６２.５cm✖️横５０cm(状態)作品　　良好　　　　　　額　　多少のスレ有り※新品ではございませんので美術品の性質をご理解の上、ご購入のご検討をお願い致します。※当サイトでは作品を販売致しております。　　額、金具、マットの傷や汚れ等によるクレームはお受け出来ません。(サイン)本人直筆サイン・落款・認定書有り(付属品)無し(発送について)ヤマト運輸宅急便になります。
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