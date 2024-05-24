KAWAI電子ピアノ2016

日曜日の午後に引き取りしていただくか、日曜日の発送限定でお願い致します。この機会にどーぞご検討ください。5〜6年前に購入も子供がほとんど使用しませんでした。どなたか使ってくださる方、よろしくお願い致します。椅子の座席部分に一箇所小さなキズあります。それ以外は美品です。あくまでも中古品ですので、神経質な方のご購入はご遠慮下さい。画像で確認をお願い致します。基本引き取りでお願い致します。（北海道札幌市、石狩市近郊）着払いでも対応は可能ですが、宅配便に引き取りに来て発送となりますのでご了承下さい。#電子ピアノ#KAWAI#YAMAHA#ピアノ#Roland



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