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- 【傷あり】IDEE パブロ・ピカソ 「ダチョウ」ナチュラルフレーム ポスター
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商品詳細
【傷あり】IDEEパブロ・ピカソ「ダチョウ」ナチュラルフレームポスターIDEEで購入しましたが全く使用してないのでお譲りします。飾っていたのは半年くらいです。先日クローゼットから出した際に傷があるのを発見しました。。8枚目のものがわかりやすいです。飾る分には目立たないのですが神経質な方はお控えください。。商品コード4550002155582カラー「ダチョウ」ナチュラルフレームサイズ縦57×横47(cm)※額装込フレーム幅1.5(cm)セット内容額装した状態でお届けします。重量約2㎏すごくおしゃれでおすすめです^_^
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