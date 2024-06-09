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山﨑天 サイマジョマント 2019 マーブルハーネス 夏フェス 山崎天 コンプ
商品番号 H51599450871
商品名

山﨑天 サイマジョマント 2019 マーブルハーネス 夏フェス 山崎天 コンプ
ブランド名 Hvital
特別価格 税込 2,666 円
在庫状況 あり

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商品詳細

欅坂46生写真東京ドームサイマジョマント衣装2019マーブルハーネス衣装2019夏フェス衣装山﨑天フルコンプリート計12枚ヨリチュウ座りヒキ状態:新品トレ品なし目立つ傷汚れなし開封後スリーブに入れて保管しておりました。神経質な方はお取引お控えください。梱包:スリーブに入れてA6硬質ケースにて折れ防止、水濡れ防止して発送致します。ゆとりをもった梱包を希望される方は、スリーブなしまたは＋50円で硬質ケース追加が可能です。即購入可能です⭕️↓他出品を検索できるタグです。#Rinko山﨑天#Rinko欅坂46#Rinko櫻坂46#スワリ#櫻坂46#サイレントマジョリティー#LIVE衣装
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