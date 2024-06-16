ＦＲＴ-5PRO Fernandes

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商品詳細
ＦＲＴ-5PROFernandesTAKEUCHIMADEINJAPAN全体的にレリック加工がされています。※写真にあるものだけで、アームその他は付属しません。中古品にご理解のある方、この商品をご自分でご活用いただける方いかがでしょうか。
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