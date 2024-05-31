オーロラ天目極上ぐい呑

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商品詳細
オーロラ天目極上ぐい呑陶芸作家荒川明さん独自のオーロラ天目の極上ぐい呑です。光沢のある茶色の中に窯変による結晶が散りばめられた複雑な輝きをみせる作品です。未使用品幅：約9×9cm高さ：約4.7cm共箱、共布、仕覆、作品証明書および品質保証書が付属します。カラー···ブラウン種類···酒器
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