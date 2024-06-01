⭐️超激レア⭐️】藤井夏恋 E.G.EVOLUTION リハーサルジャージVer ...

❣️超激レア❣️早い者勝ち‼️✅商品説明＆プロフ必読✅#コレ欲しいが見つかるVerteShop#早い者勝ちの超お値打ち商品はコチラ❌ご購入いただく前に⚠️必ず✅在庫確認✅をお願いいたします‼️※他フリマ、オークション等に出品しており、売切れ、入札中の場合があります。⚠️最後まで気持ち良く取引きさせて頂くため、またトラブル防止のため『プロフィール』と『商品説明』を必ずご確認いただき、十分なご検討、ご理解、ご納得の上でのご購入をお願いいたします。✅✅✅ご購入いただいた時点で、プロフィールと商品説明を全てご確認頂き、ご納得頂いたものといたします。⚠️発送予定は1〜2日で設定しておりますが、出張等が多いため、予定より遅れる場合もございます。通常は記載通り、入金確認後1〜2日で発送しております。※お急ぎの方は、購入前に確認をお願いします。■□■□■□■□■□■□■□■□【商品名】藤井夏恋E.G.EVOLUTIONクリーナー（JAPAN）フジイカレンE.G.リハーサルジャージVER.【買取店参考査定ランク】S新品•未開封※写真にて、よくご確認下さい。【商品説明】かなりなレア商品です❣️早い者勝ちです✨✨✨E-girls■□■□■□■□■□■□■□■□⭐️買取専門店にて査定し、買取可能と評価された商品のみ出品しておりますので、真贋関係の質問にはお答えしておりません。●当方が出品している商品は、あくまでも個人が所有し、個人で保管している物になります。❌ショップ同様の対応をお求めの方、神経質な方、中古品等に理解のない方の購入はご遠慮下さい。✅ご不明点等、ご質問は必ず購入前にお願いします。⚠️トラブル防止の為、ご新規の方や「悪い」の評価の多い方は、お断りする事がございます。



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