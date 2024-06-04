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AR Resonance トランペット　マウスピース　トップ　S FL 40
商品番号 S53513310200
商品名

AR Resonance トランペット　マウスピース　トップ　S FL 40
ブランド名 Sswirl
特別価格 税込 3,150 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ARResonance（エーアールレゾナンス）トランペット　マウスピース　トップSFL40バッファローリム内径はおおむねバック10-1/2程度です。このメーカーではトランペットはスロート4mm、フリューゲルはスロート4.2mmがデフォルトのようですが、フリューゲル並のカップの深さでトランペットに使用できるよう、こちらは4mmになっています。深さはおおむねバックのAカップ程度です。リムはフラット気味ですが、ほどよく角が落ちているので、ボブリーブスに近い気がします。水牛の角を削り出して作られています。真鍮製に比べると音は乾いた感じでサブトーンがよく出せるように感じました。ねじ山は他社と共通のようですが、スロートが合うものはあまりないので、同じメーカーで揃えた方が無難です。実際に使用してきていますので、傷が若干ありますが、美品の類かと思います。ご了承の上、ご購入いただきますようお願いします。
http://narcologia.ru/goods/recuperation580821.html
http://narcologia.ru/goods/subtropical283401.html
http://narcologia.ru/goods/mobilehome307143.html
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