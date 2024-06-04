BAND-MAID WORLD DOMINATION TOUR A1ポスター

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お値下げ致しました！ご検討のほどよろしくお願いします！BAND-MAIDWORLDDOMINATIONTOUR2018-2019【侵略】ツアーポスターになります。※新品未使用の品ではございますが、素人保管のため、束ねていたゴムの経年劣化による汚れや曲げがございます。神経質な方はご遠慮ください。A1サイズ:594×841mm#バンドメイド#ポスター#ロック