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HEATH 直筆サイン入りポスター 額付き ヒース XJAPAN
商品番号 L18473355842
商品名

HEATH 直筆サイン入りポスター 額付き ヒース XJAPAN
ブランド名 Lswirl
特別価格 税込 3,080 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます購入後すぐに額に入れて飾らずにしまっていた物です。額縁の台紙に１箇所軽く凹みがあります(写真5参照)額縁から出して汚してしまうのも嫌なので額縁ごと出品します。自宅保管の品ですのでご理解くださいm(__)m#XJAPAN#YOSHIKI#hide#TAIJI#TOSHI#SUGIZO#PATA
http://narcologia.ru/goods/troupe939711.html
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