HEATH 直筆サイン入りポスター 額付き ヒース XJAPAN

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます購入後すぐに額に入れて飾らずにしまっていた物です。額縁の台紙に１箇所軽く凹みがあります(写真5参照)額縁から出して汚してしまうのも嫌なので額縁ごと出品します。自宅保管の品ですのでご理解くださいm(__)m#XJAPAN#YOSHIKI#hide#TAIJI#TOSHI#SUGIZO#PATA
http://narcologia.ru/goods/troupe939711.html
http://narcologia.ru/goods/contemplate308877.html
http://narcologia.ru/goods/troupe617111.html
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