猫又おかゆ　ホロライブ　まとめ売り12点　アクリルスタンド　いきなりステーキ

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猫又おかゆ関連グッズ(アクリルスタンド、色紙、カード)まとめ売り7/21※二周年記念グッズ★ポノノ先生イラスト特製ステッカー(A4サイズ)東武動物公園コラボポストカードを追加しました。7/25hololiveerrorビッグサイズコレクタブルクリアボードを追加しました。商品は画像にてご確認ください。バラ売りは予定しておりません。1点を除き、全てガラスケースに飾っていました。ペット、喫煙者なしの直射日光の当たらない環境になります。購入後、すぐにガラスケースに飾っていましたので、目立った傷はないかと思われますが、素人判断のため、商品の状態をやや傷や汚れありとしています。人の手に渡ったものであることにご理解下さい。神経質な方のご購入は、ご遠慮ください。hololive猫又おかゆ