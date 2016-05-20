トーヨー楽器 バイオリンケース！最終値下げしました。

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商品詳細
トーヨー楽器のバイオリンケースハードタイプです。とてもしっかりした作りで頑丈です。気に入ってくださった方どうぞ。サイズはバイオリンの4/4がそのまま入るサイズで弓は二本収納可能です。配送は着払いとなります。よろしくお願いいたします。※画像4のようにケース内側に少し黄ばんだ汚れがみられます。外側は比較的綺麗です。ご理解頂ける方のみお取引をお願いします。NC.NRわからないことは質問等、でお問い合わせいただき、納得の上でご購入よろしくお願いいたします。写真4)内部の汚れ、揃っている付属品がないため、この価格にします。
http://narcologia.ru/goods/subtropical368501.html
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