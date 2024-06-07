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商品詳細
煎茶道具古杉製急須台/茶合茶量仙媒刳り貫き銘木美しい木目2点セット★時代物★5D0826サイズ(約):急須台：長さ14㎝、幅11.7㎝、高さ2.5㎝、重さ79g茶合：長さ14㎝、幅4.5㎝、重さ20g種類...茶道具
http://narcologia.ru/goods/marshal805180.html
http://narcologia.ru/goods/voiceless674759.html
http://narcologia.ru/goods/displease512231.html
煎茶道具 古杉製 急須台/茶合 茶量 仙媒 刳り貫き銘木 美しい木目 2点セット
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