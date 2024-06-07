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煎茶道具 古杉製 急須台/茶合 茶量 仙媒 刳り貫き銘木 美しい木目 2点セット
商品番号 D72757770070
商品名

煎茶道具 古杉製 急須台/茶合 茶量 仙媒 刳り貫き銘木 美しい木目 2点セット
ブランド名 Dswirl
特別価格 税込 2,424 円
在庫状況 あり

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商品詳細

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