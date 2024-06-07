中国 拓本 王義之蘭亭序

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商品詳細
書道拓本王義之蘭亭序書道家の父が30年前に中国に行った際購入したものです。サイズ縦33cm横85cm大切に引き出しにしまってあったので、きれいな状態だと思われます。当方は拓本には詳しくありませんので、画像にてご確認下さい。
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